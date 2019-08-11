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11 Ağustos 2019 Pazar 01:47:14 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:49:25

Bakan Kurum: Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'deki depreme ilişkin, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bozkurt ilçemizde incelenen 1995 yapıdan 264'ü ağır hasarlı, 665'i hafif hasarlı ve 3 tanesi yıkık. Çardak ilçemizde arkadaşlarımız yaklaşık 4 bin 200 yapıyı inceledi. 80 ağır hasarlı, 422 hafif hasarlı bina var." dedi.

Kurum, Konya'da katıldığı bir televizyon programında, Denizli'de yaşanan depremin ardından vatandaşların yaralarını sarmak üzere ekipleri seferber ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılay ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm birimlerinin hemen "sahaya gittiğini" aktaran Kurum, "Vatandaşlarımızın hem yerleşim anlamında hem de barınma, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa zamanda sahada rol aldık ve ihtiyaçları giderdik. Biz de dün oradaydık. Bozkurt ve Çardak'ta tüm vatandaşlarımızın zarar gördüğü alanların incelemesini yaptık." diye konuştu.

Konu üzerinde hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bozkurt ilçemizde incelenen 1995 yapıdan 264'ü ağır hasarlı, 665'i hafif hasarlı ve 3 tanesi yıkık. Çardak ilçemizde arkadaşlarımız yaklaşık 4 bin 200 yapıyı inceledi, 80 ağır hasarlı, 422 hafif hasarlı bina var. Toplamda 344 ağır hasarlı bina tespiti yaptık. 1087 hafif hasarlı 3 tane de yıkık binamız var. İki camimiz de hasar görmüş." ifadelerini kullandı.

"Yaraları 5-6 ayda saracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, acil bir şekilde vatandaşların yaralarının sarılması yönünde talimat verdiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiklerinden bir tanesi de budur; yerinde ve hızlı çözüm bulabilmek. Hemen gitttik, TOKİ'ye talimatları verdik; Bozkurt ve Çardak'ta birer cami yapımları var, onlara başlayacaklar. Bozkurt'ta 150 konut yine Çardak'ta da 100 konut inşaatını -hak sahipleri belirleme çalışması bir taraftan sürerken ay sonunda- başlatmış olacağız. Vatandaşımızın yaralarını 5-6 ay içerisinde saracağız. Bir ay öncesinde Denizli'de meydana gelen bir deprem vardı. O bölgede ciddi anlamda hızlı şekilde depremler meydana geliyor. Acıpayam'da şiddetli deprem oldu. Orada 342 hak sahibi vatandaşımız var. TOKİ, 3-4 ay içerisinde orada konutları tamamlayacak. 200 konutun tahsisini yapmış olduk. Dolayısıyla 2 gün önce deprem oldu, inşallah 5-6 ay sonra vatandaşımıza sağlam ve güvenli konutlarını verip oturtacağız. Hızlı şekilde yaralarını sarmış olacağız."          

(AA)

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