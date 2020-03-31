31 Mart 2020 Salı 18:00:35 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:10:57
Bakan Kurum: Çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi."
Ayrıntılar geliyor
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- Bakan Kurum: Çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi