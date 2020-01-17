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17 Ocak 2020 Cuma 12:28:51 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 12:56:01

Bakan Kurum açıkladı! Kanal İstanbul ÇED raporu onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün onayladıklarını bildirdi.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu bugün itibarıyla onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ÇED raporunun olumlu bulunarak onay verildiğini belirtirken, bakanlık sitesinde konuyla ilgili açıklama yer aldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

İstanbul ili Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçesi İstanbul Avrupa yakası mevkiindeki T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; İSTANBUL Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

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