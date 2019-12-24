Bakan Kurum: Bakan Kurum: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik. Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Acil ihtiyaçları önceleyecek 'Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı'nı oluşturuyoruz.

Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız.

100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır.

Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok