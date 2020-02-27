27 Şubat 2020 Perşembe 07:50:34 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 07:59:26
Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
İtalya'dan İstanbul'a gelen gazeteci Şirin Payzın, havalimanında koronavirüs tedbirleriyle ilgili hiçbir önlem görmediğini belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Payzın'ın bu paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt gecikmedi. Bakan Koca paylaşımında, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, Twitter'dan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.
Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'nda salgına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli" demişti.