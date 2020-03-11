11 Mart 2020 Çarşamba 15:58:26 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:04:50
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi... Bakanlar açıklama yapacak
Koronavirüs gündemiyle toplanan Bilim Kurulu Toplantısı az önce sona erdi. Bakanların açıklama yapması bekleniyor
Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca 'Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz' dedi.
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