Bakan koca yeni coronavirus önlemlerini açıkladı! Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili alınan yeni önlemleri duyurdu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya ile ülkemize yolcu uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: “Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya ile ülkemize yolcu uçuşları durdurulmuştur. COVID-19 ile ilgili olarak, Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur.”
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