Bakan Koca: Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır

Bakan Koca,"Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Tedbirler alındı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı. Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilmedi. Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum. İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz.

Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz. Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz.

Piyasada bulunan ilaç sayımız 7 bin 681. Türkiye'de şu an piyasada olmayan ilacın bile yani ruhsatı alınmamış fakat hekimin reçetesinde yer alan ilaçları bile yurt dışında tedarik edilebilirliliğimiz söz konusu. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019'da 3,2 milyar lira ödendi. Takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz.

İLAÇ FİYATLARI ZAMLANACAK MI?

Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat’ın 20’sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70’ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı.

Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60’ı hesaplanarak Şubat 15’te bildirmiş olacağız. Şubat 20’den itibaren de geçerli olacak.

ÇİN’DE ORTAYA ÇIKAN KORONAVİRÜS SALGINI

Çin’de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz. Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs.

Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum. Tedbirler alındı.

Özellikle Çin’den Huan kentinden bizim yerli havayollarımızın seferi yok ama Çin Hava yollarının haftada üç seferinin olduğunu biliyoruz. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var.

Ama bizim hudut güvenliğimizin özel bir gayreti var. Hudut ve sahiller genel müdürlüğümüz gece gündüz hem liman hem de havaalanlarında yakın takip içerisinde.

Dünya Sağlık örgütünün önerilerini de hemen devreye sokmak davranışı içindeyiz.Bugün itibarıyla bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılıyor olacak. Bu tedbirlerimizi alma noktasında bir gayret olduğunu ciddi bir risk taşıdığımız anlamına gelmediğini söylemek istiyoruz.

Panik havası oluşturmamak için söylüyorum. O bölgeden gelen vatandaş sayısının az olduğunu. Sadece söz konusu bölgeden değil Çin’in tamamından gelen bütün yolcularla ilgili yakın takibe alındığını, bu takiplerin kapıdan itibaren yapıldığını, şüpheli bir vaka görüldüğünde karantina odasına ve belirlenen hastaneye götürülmesi yönünde hazırlık yapıldığını söylüyoruz. Şu an ben ciddi bir risk olduğu kanaatinde değilim.

(Trans yağla ilgili düzenleme) Meclis'in yaklaşımı önemli, düzenlemenin 6 ayı geçmemesi gerektiği kanaatindeyim.Bu yıl içerisinde yasaklanabilir. Türkiye'de trans yağların yasaklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmamız var.

Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum.