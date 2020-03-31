Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da yeni şehir hastaneleri hizmete giriyor

Koronavirüs salgınına karşı mücadele aralıksız devam ederken süreci yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinin hizmete açılacağını duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabını hizmete açtıklarını anımsattı.

Kartal Şehir Hastanesinin de daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Koca, mesajında, "Mayısta İkitelli, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanelerimiz açılıyor. Yeni şehir hastanelerimizle İstanbul'da yatak kapasitemiz toplamda 5 bin 452 artıyor." bilgisini verdi.