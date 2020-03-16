Bakan Koca: Yeni tip koronavirüs vaka sayısı 47 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım".