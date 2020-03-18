18 Mart 2020 Çarşamba 23:21:50 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 23:31:51
Bakan Koca: Bir hastamızı daha kaybettik, tanı konulan hasta sayısı 191 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.
- Bakan Koca: Bir hastamızı daha kaybettik, tanı konulan hasta sayısı 191 oldu
- Koronavirüs insan yapımı bir virüs mü? Uzmanlar açıkladı
- Afrin'de alçak saldırı! Terör örgütü sivilleri hedef aldı
- Almanya'dan dönen HDPKK'lı Meral Danış Beştaş karantinaya değil, Meclis'e girdi
- Eczacılara antiseptik hazırlama izni çıktı