Bakan Koca Koronavirüs açıklaması: Can kaybı 92 oldu, toplam vaka sayısı da 5698'e yükseldi

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30 'da toplandı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur. " dedi.

Bakan Koca, "İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçici hayat tarzıdır." ifadesinde bulundu.

Bakan Koca, "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz." dedi.

Bakan Koca, "Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı." dedi.

Bakanı Koca, "Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var." diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu." dedi. Bakan Koca, 42 kişinin tedavi olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları: Önce birkaç şeyi söylememe izin verin. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil.

10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti. Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Dünya virüsün ortaya çıkmadığı güne dönemez. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak.

Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici değişikliğe gitmek. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor.

Bugün Bilim Kurulumuz ile belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız var.

En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirin. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbirleriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır.

En önemli konu sokakta geçirilecek zaman kısıtlanma. Kısıtlama önerisini Cumhurbaşkanı değerlendirecek. Bizim teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Hareketliliği olabildiğince azaltmak gerekiyor. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek.

Bilim Kurulu'nun 83 milyon için önerdiği tedbir geçici bir hayat tarzıdır.

Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.

Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum.

Bugün Bilim Kurulumuzun aldığı kararları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Hastalığa dair verileri her gün yayınlayacağımızı açıklamıştık. Bugün itibariyle güncellenerek her akşam açıklanmış olacak.

Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344, taburcu olan ise 42 kişi.

Son dakika | Sağlık Bakanı Kocadan corona virüs açıklaması: Can kaybı 92 oldu, toplam vaka sayısı da 5698e yükseldi

SORU CEVAP

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Bilim Kurulu'nun önerileri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirme sonrası açıklama yapar.

Geçen toplantıda da bahsetmiştim biz testlerle ilgili özellikle hiçbir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini, iznini de bakanlık olarak veriyoruz. Eğer pozitif vaka tespit edilirse, hastanın temas ettiği kişilere bir an önce ulaşmamız gerekiyor. O nedenle biz şu dönemde sadece kamu değil üniversite hastanelerine izin vererek bu dönemde ihtiyacı gidermek üzere bir gayret içinde olduk.

Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

Testlerle ilgili her geçen gün talebin arttığını biliyoruz.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

-Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır.

-Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli süreliğini belli sınırlar içinde önerdiği bir hayat tarzıdır. Kısıtlama önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan değerdirecek.

-Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybı 92'yi buldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 344, taburcu olan ise 42 kişi.

-Toplam aldığımız kit 350 bin. Herkese yetecek kadar kitimiz var.

-Çin'den getirilen kitlerin yanlış sonuç verdiği iddiasını yanıtladı. Koca, iddia ile ilgili, "Deneme amaçlı olarak sonucun değerlendiriliği kitlerde sonucu beğenmedik.Antijen kitiydi bu. Hasta için kullanılmadı. Devamında getirdiğimiz 350 bin hızlı tarama kiti antikor kiti şu anda kullandığımız"

KORONAVİRÜS NEDEN İL İL AÇIKLANMADI?

Virüsün neden il il açıklanmadığı sorusuna Bakan Koca, "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir." cevabını verdi.

Bakan Koca, "Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil." ifadelerini kullandı