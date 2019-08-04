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04 Ağustos 2019 Pazar 22:19:44 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 22:22:09

Bakan Kasapoğlu: Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden herkesi sporla buluşturma yolunda kararlıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden herkesi sporla buluşturma yolunda kararlıyız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 5. Çubuk Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Çubuk'un satranç gibi önemli bir branşa öncülük ettiğini belirterek, yerel yönetimi tebrik etti.

En fazla lisanlı sporcuyu bünyesinde Türkiye Satranç Federasyonunun barındırdığına işaret eden Kasapoğlu, "Satranç analitik düşünmeyi, hesap etmeyi, akılcı, güçlü olmayı bizlere öğreten, farklı bakış açılarını kazandıran bir branş. Federasyon başkanımız satrançla ilgilenen öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarını farklı istatistiklerle ortaya koydu. Ben eminim, satrancın önümüzdeki süreçte gençlerimizin arasında daha da yaygınlaşmasıyla akademik başarılar çok daha yukarı noktalara taşınacaktır." diye konuştu. 

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her gencin satrançla tanışması adına pek çok imkanı seferber ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Elbette spor, gençlerimizi geleceğe hazırlamak açısından önemli bir araç olduğu gibi toplumumuzun bedenen ve zihnen sağlıklı olması açsından da önemli bir olgu. Bu manada da sporun tabana yayılması, her bireyimizin mutlaka günlük aktivitesinin bir parçası olarak spor yapması noktasında da bütün imkanları seferber ediyoruz. Son 17 yılda ülkemizdeki spor tesisleşmesi devrim niteliğinde. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya önem veren o güçlü liderliği bizler için önemli bir rehber. İnşallah önümüzdeki süreçte de hem sporda başarıyı yakalama hem de bu tesisleri daha verimli kullanma noktasında çok güzel çalışmalarımız var."

Son dönemde çok sayıda branşta milli sporcuların önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemiz, sporcularımızla çok güzel başarılara imza atacak. Biz buna inanıyoruz. Elbette bu manada kulüpler, yerel yönetimler ve federasyonlarla olan iş birliğini önemsiyorum. Bu bir takım çalışması." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sporun tabana yayılmasında ailenin önemli rol oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Spor ailede başlıyor. Aileye özellikle de annelere bu anlamda önemli sorumluluklar düştüğünü de hatırlatmak istiyorum. Kadın odaklı bi spor anlayışıyla inşallah sporu tabana yayma noktasında daha başarılı olacağımızı da düşünüyoruz. Evde herkesin spor yapması lazım. Bunu da koordine edecek olan annedir. Annenin liderliğinde sporu çocuklarıyla eşleriyle yapan toplum olma yolunda inşallah ilerleyeceğiz. Kadınlara yönelik inşallah spor noktasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzmeden basketbola, voleyboldan cimnastiğe kadar pek çok ayrı alanda çok güzel çalışmalarımız var. İnşallah çok kısa vadede bunları tüm toplumumuza yayma ve kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden herkesi sporla buluşturma yolunda kararlıyız. Çünkü sporun engel, bahane tanımayan, iyileştiren, dönüştüren anlayışına inanıyoruz. Gençlerimizin hiçbir kötü alışkanlık kazanmaması, hiçbir kötü şebekenin ağına düşmemesi için tüm ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise turnuvanın yoğun katılımla gerçekleştiğini dile getirerek, "Bugün çok mutluyuz. Çünkü yoğun faaliyet programına rağmen sporcularımızın yoğun katılımı yüzümüzü güldürdü. Bu turnuvaya 10 ülkeden, 61 ilden 900 civarında sporcu katıldı. Federasyon olarak son yıllarda hem ülke geneline yayılma hem de uluslararası anlamda çok güzel başarılar elde ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini takdim etti.

AA

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