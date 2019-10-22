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22 Ekim 2019 Salı 22:14:53 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 22:57:06

Bakanlık duyurdu: Gençlik projelerine 15 milyon TL destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan seslendiği gençlere, "Fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda, "Gençlik Projeleri Destek Programı" özel çağrısı başvuru süresini bir hafta uzattıklarını açıkladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, gençlere, ‘"Fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim." diye seslendi.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir proje destek çağrısı yaptık ve sizlere bir davette bulunduk. Sabahleyin arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede sizlerin bu davetimize olan ilgisi ve teveccühü inanın bizleri çok mutlu etti. Madem siz bu çağrımıza kulak verdiniz, biz de sizlerin çağrısına kulak veriyor ve başvuru süresini 1 hafta daha sizler için uzatıyoruz. Haydi fikirlerinizle, hayallerinizle gelin, biz de destek verelim. Bekliyoruz…"

PROJE DESTEĞİ 15 MİLYON LİRA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında proje teklif çağrısına çıkmış ve gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacağını duyurmuştu.

Gençlerden gelen yoğun talep doğrultusunda Bakanlık, yarın gece yarısına kadar olan başvuru süresini bir hafta uzattı.

Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, gençlerin; Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarındaki projelerine destek verilecek.

Bakanlık, program kapsamında "Kültür ve Sanat" başlığında "15 Temmuz" temalı proje teklifleri ile "Kültür ve Sanat" ve "Yenilikçi Fikirler" başlıklarında "Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalı proje tekliflerine öncelik verecek.​

AA

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