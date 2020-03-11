Bakan Akar: Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Rus askeri heyetiyle gerçekleştirilen görüşme hakkında, "Rus heyetiyle, görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Aynı şekilde Rusya tarafının da gerekli hassasiyetin göstermesini beklemekteyiz. Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti." dedi.

Öte yandan Bakan Akar, ateşkes hakkında açıklamalarda bulunarak, "Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor. 15 Mart'ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyor, ona çalışıyoruz." dedi