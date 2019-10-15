Bakan Hulusi Akar Necah Hasan Ali El-Şamari ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bakan Akar ve El-Şamari'nin Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam ediyor. Harekatta bugüne kadar 611 terörist etkisiz hale getirildi, toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

AA