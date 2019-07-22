Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi. "Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı." açıklaması yapıldı.

MSB, açıklamasında "Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi." denildi.

Açıklamada, "İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı." ifadeleri yer aldı.

"Bu kapsamda Bakan Akar tarafından; Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte 'güvenli bölge' tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, görüşmede her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından "güvenli bölge" tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren Milli Savunma Bakanlığında devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı bilgisine yer verildi.

AA