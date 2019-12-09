Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

"Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz.

(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."

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