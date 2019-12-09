09 Aralık 2019 Pazartesi 10:10:41 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:25:47
Bakan Gül'den Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Herkesin görüşünü alarak bir Türkiye belgesi haline gelmesini sağladık." dedi.
"Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz.
(Yeni İnsan Hakları Eylem Planı) Yeni eylem planında AİHM kararlarının yanı sıra diğer uluslararası belgeleri de titizlikle inceleyerek insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri de dikkate almaktayız."
Ayrıntılar geliyor...
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