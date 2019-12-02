02 Aralık 2019 Pazartesi 10:22:06 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:50:04
Adalet Bakanı'ndan Ayşe Tuba Arslan açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. "Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım.Ayşe Tuba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dedi.
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