23 Ağustos 2019 Cuma 15:35:22 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:06:59
Bakan Gül'den Emine Bulut açıklaması: Caniye hak etitği ceza gecikmeksizin verilecektir
Adalet Bakanı Gül: Emine Bulut cinayetinin ardından saldırgan derhal tutuklandı. Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.
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