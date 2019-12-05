05 Aralık 2019 Perşembe 10:46:07 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 11:19:23
Bakan Gül'den Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir olayı ve Ankara'da öldürülen Şule Çet davasında çıkan karar hakkında açıklamalar yaptı.
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