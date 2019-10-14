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14 Ekim 2019 Pazartesi 13:14:11 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:58:43

Bakan Gül: Türkiye operasyonu, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir." açıklamasında bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Fransa’nın Strazburg kentinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

"Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır"

Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçte olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır." diye konuştu.

(AA)

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