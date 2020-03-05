Bakan Gül’den flaş Engin Özkoç açıklaması: Derhal Meclis'e gönderilecek
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başkan Erdoğan'a küfreden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin derhal Meclis’e gönderileceğini açıkladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç’un Meclis’te yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis’e göndereceğiz” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle kavga çıkmış ve Özkoç hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatmıştı. Vekiller Genel Kurul salonunda yumruklarla birbirine girmişti.
- Bakan Gül’den flaş Engin Özkoç açıklaması: Derhal Meclis'e gönderilecek
- Skandal haberin ardından OdaTV haber müdürü Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı
- Bakan Soylu canlı yayında sınırdaki sıcak gelişmeyi duyurdu!
- Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
- Kritik kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Verilen sözler yerine getirilmeli!