Bakan Gül’den flaş Engin Özkoç açıklaması: Derhal Meclis'e gönderilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Engin Özkoç’un Meclis’te yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis’e göndereceğiz” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?



TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle kavga çıkmış ve Özkoç hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatmıştı. Vekiller Genel Kurul salonunda yumruklarla birbirine girmişti.







