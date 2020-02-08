Bakan Gül: Akıncı, sözleriyle ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye’ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.
İngiliz basınına verdiği demeçte, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' olarak nitelendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları sert tepkiyle karşılandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin et ve tırnak gibi olduğunu belirten Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında durmaya devam edecektir" sözlerini kullandı.
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