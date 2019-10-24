24 Ekim 2019 Perşembe 09:38:01 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:06:38
Bakan Gül açıkladı: İlk paketi Cumhurbaşkanımız onayladı
Adalet Bakan Abdulhamit Gül açıklamasında, "TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reform strateji belgesi kapsamındaki ilk paketin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Gül, "TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır." açıklamasını yaptı.
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