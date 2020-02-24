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24 Şubat 2020 Pazartesi 07:43:50 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:45:21

Bakan Ersoy, Çıldır gölü için düğmeye bastı!

Kışın Eskimo usulü balık tutulan Çıldır Gölü’nü ziyaret eden Bakan Ersoy Burada hem kızak hem de balık yakalama keyfi var. Bunu turizm ekonomisine dönüştürmemiz lazım, üzerinde çalışma yapacağız dedi.

Doğu Ekspresi ile Kars’a giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son günlerde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Çıldır Gölü’nü ilk kez ziyaret etti. Ersoy, Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde önce atlı kızakla gezdi, ardından balıkçılar tarafından buz kırılarak atılan ağı çekti. Bakan Ersoy’un balıkçılarla birlikte çektiği ağdan ise çok sayıda balık çıktı. Eskimo usulü balık tutan Ersoy, bir balığı ise suya bıraktı.

Bakan Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kars’a turizm anlamında ne yapabiliriz diye Turistik Doğu Ekspresi’yle bir ziyaret gerçekleştirdik. Sarıkamış Kayak Merkezini gezdik. Buranın bazı ihtiyaçları var, turizm yatırımcıları ve Özel İdare ekipleriyle değerlendirdik. Gerekli fizibilite raporlarını oluşturduktan sonra karar vereceğiz, suni karlama ihtiyacı da var. Kars’ın şu an iki tane önemli turizm potansiyeli var. Bir tanesi Sarıkamış Kayak Merkezi, bir diğeri de tren üzerinden gelen ve birkaç gün Kars’ta kalarak hem alışveriş yaparak hem de tarihî ve görsel yerleri gezerek oluşturulmuş turizm potansiyelidir. Bunu nasıl çeşitlendiririz, daha nasıl geliştiririz? Onları tartışıyoruz. Çok ciddi büyüme var Kars’ın turizm potansiyelinde ve ziyaretçi sayısında. Bunun ilerleyen yıllarda da artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Çıldır Gölü’ne de ilk kez geldiğini ifade eden Bakan Ersoy “Burada hem kızak hem de balık yakalama keyfi var. Burası aslında turizm açısından bir potansiyel haline getirilebilir. İnsanlara balık tutma keyfi yaşattırılabilir. Onunla ilgili ne yapabiliriz dönüşte bakacağız. Bunu turizm ekonomisine dönüştürmemiz lazım, üzerinde çalışma yapacağız” diye konuştu

(Türkiye Gazetesi)

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