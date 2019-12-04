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04 Aralık 2019 Çarşamba 15:48:05 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:49:02

Bakan Dönmez: Maden kazalarında yüzde 58'lik bir düşüş sağladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Madencilerimizin güvenliği konusunda özellikle son dönemde aldığımız tedbirlerle maden kazalarında son 2 yılda yüzde 58'lik bir düşüş sağladık." dedi.

Bakan Fatih Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında 81 ilden gelen madencilerle bakanlıkta görüştü.

Buradaki konuşmasında, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tüm adımların atıldığını dile getiren Dönmez, "Yasa ile linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan işçilerimize ödenecek ücreti, asgari ücretin en az 2 katı olarak belirledik. Zorunlu ferdi kaza sigortası yapılması mecburiyetini getirdik. İşçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik." dedi.

Dönmez, Türkiye'deki madenleri renk gruplarına göre az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdıklarına işaret ederek, "Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az 2 ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az 4 kez denetliyoruz. Madenlerimizde 2019'da toplam 7 bin 960 denetim gerçekleştirdik." diye konuştu.

Madencilerin yüksek güvenlik standartlarında çalışması için gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurgulayan Dönmez, "Madencilerimizin güvenliği konusunda özellikle son dönemde aldığımız tedbirlerle, maden kazalarında son 2 yılda yüzde 58'lik bir düşüş sağladık. Hedefimiz bu rakamı sıfırlamak." ifadesini kullandı.

Somalı madencilerin eş ve çocukları kamuda istihdam edilecek

Bakan Dönmez, insan hayatının her şeyin ötesinde olduğunu belirterek, "Madenlerimizde çalışırken iş kazası neticesinde şehit düşen kardeşlerimizin geride bıraktığı ailelerine, yakınlarına destek olmak ve acılarını bir nebze olsun dindirmek için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Eş ve çocuklarının kamuda istihdamı için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleşti." dedi.

Somalı madencilerin kıdem tazminatı konusuna da değinen Dönmez, şunları söyledi:

"Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Somalı madenci kardeşlerimizin kıdem tazminatları konusunda müjdeli haberleri kendileriyle paylaştık. Eynez kömür ocağında hizmet alım sözleşmesi ile çalışan 2 binin üzerinde madenci kardeşimiz vardı. Çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatını şirketleri mali açıdan acziyete düştüğü için Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) üstlendi. Yıl sonuna kadar dilekçelerini alacağız. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu ödemelerin tamamını yapmış olacağız. Öte yandan, yine bu mevkide çalışan Atabacası Maden Ocağı'nda çalışan işçilerimizin de benzer bir talepleri vardı. Bu konuda da hukuken bir çalışma yapılmaktadır."

"Çevreci madencilik, temel kıstasımız"

Dönmez, madencilikle ilgili çevresel tüm önlemleri alarak doğanın korunması için büyük bir titizlik gösterdiklerini ifade ederek, "Son yıllarda madencilik ve çevre konuları birbirine zıtmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Her zaman vurguladığımız bir husus var. Doğa da bizim, madenler de bizim. Bu konuyla ilgili yasada hükümler belli. Nerede madencilik faaliyetinin yapılacağı nerede yapılmayacağı belli." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde çalışan 140 bin civarında madenci bulunduğunu dile getiren Dönmez, "Biz 'maden ya da çevre' demiyoruz. Ne madenlerimiz ne de çevremizden vazgeçeriz. Çevreci bir madencilik bizim temel kıstaslarımızdandır." diye konuştu.

(AA)

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