16 Ocak 2020 Perşembe 10:16:33 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:42:02
Bakan Dönmez: Geçtiğimiz yıl hedeflerimizin yakalandığı bir yıl oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Geçtiğimiz yıl hedeflerimizin yakalandığı bir yıl oldu." açıklamasında bulundu
Bakan Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.
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