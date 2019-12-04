04 Aralık 2019 Çarşamba 13:23:09 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 13:36:26
Bakan Dönmez: Bizi oyunun dışında tutmak isteyenleri engelledik
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Libya ile yapılan anlaşmayla bizi oyunun dışında tutmak isteyenleri engellemiş olduk.
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