Bakan Dönmez Bağdat'ta Abdulkadir Geylani ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyelerini ziyaret etti

Bağdat'taki temaslarının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu devam eden Abdulkadir Geylani Külliyesi'ni ziyaret eden Dönmez, burada incelemelerde bulundu.

Sönmez, daha sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi'ni gezdi.

Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el-Gadban ve Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile bir araya gelmişti.

(AA)