24 Şubat 2020 Pazartesi 10:16:39 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:07:21
Bakan Dönmez açıkladı: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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