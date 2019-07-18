18 Temmuz 2019 Perşembe 12:49:24 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:51:39
Bakan Çavuşuoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Suriye konuları ele alındı.
Kaynak: TRT Haber
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