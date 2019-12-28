Bakan Çavuşoğlu'ndan yerli oto açıklaması

SOMALİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Somali'deki bombalı saldırıyla ilgili, Biz terörün her türlüsünü lanetleniyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Somali'deki bombalı saldırı) Biz terörün her türlüsünü lanetleniyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA