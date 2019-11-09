Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! En büyük soykırım Hocalı'da yapıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
ABD'NİN SURİYE'DEKİ TAVRI
Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. buraya 10 binlerce km öteden gelip de bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz demek uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır.
ABD'NİN SKANDAL 1915 TASARISI
Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması: Bir terör örgütünü yenerken diğerine yenilmek budur
- Teröristlerin zarar verdiği Ermeni kilisesini Mehmetçik onarıyor
- Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! En büyük soykırım Hocalı'da yapıldı
- Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi