28 Ekim 2019 Pazartesi 14:28:12 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:38:16
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi ve bölgedeki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "YPG’lilerin DEAŞ’lıları serbest bıraktığı duyumları alıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin, ''Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde Türkiye ve ABD iş birliği içinde olmuştur'' dedi.
"GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKMAYAN TERÖRİSTLER VARSA VURURUZ"
Çavuşoğlu, "YPG'lilerin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı duyumları alıyoruz. Güvenli bölgeden çıkmayan teröristler varsa vururuz" ifadelerini kullandı.
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