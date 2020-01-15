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15 Ocak 2020 Çarşamba 22:56:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:56:25

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiası tamamen gerçek dışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine, Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SMO askerlerinin Libya'da para veya Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, yönetilemeyen ülkelerin, çatışmaların veya terörün, insani dram boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunun da bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil."

Muhalefetten, bakanlıklarına yönelik gelen soruları kendilerinin yanıtladığını ya da ilgili diğer bakanlıklara cevaplanmak üzere yönlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'daki meşru otorite konumundaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile iş birliğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Erdoğan-Trump görüşmesi) Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump sık sık telefon görüşmesi yapıyorlar. Bu görüşmede ABD-İran gerginliği, Libya ile ilgili çabalarımız var bu çabalar doğrultusunda Libya'da ateşkesin sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu her iki başkan.

(AA çalışanlarının gözaltına alınması) Yakından takip ediyoruz. Daha önce de buna benzer tacizler yıldırmalar olmuş. Özellikle AA'da çalışan Mısırlı insanlara yönelik olmuş. AA çalışanlarına Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil.

Libya'da ateşkes süreci) 4 Nisan'a gidecek olursak o günlerde herkesi kapsayan bir konferans planlanıyordu. Bu konferansın toplanması sürecinde Hafter saldırıya geçti. Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım yarın ne olacak. Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor.

(Hafter) Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var. Ateşkes konusunda hem temkinliydik hem de umutlu.

Bundan sonraki süreçte umarım ateşkesi bozmazlar. Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şu anda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var. Eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır.

(Berlin Zirvesi) Berlin Zirvesi'ne biz önem veriyoruz. Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başta Trump olmak üzere bir çok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti. BAE davet ediliyorsa Katar'ın da davet edilmesi gerekiyor. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım.

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