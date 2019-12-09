09 Aralık 2019 Pazartesi 10:39:29 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:45:37
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Konseyi'nin tarafsız ve yapıcı olmasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: "Başta parlamenter kanat olmak üzere Avrupa Konseyi'nin siyasi saiklerden uzak, tarafsız ve yapıcı bir tutumda olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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