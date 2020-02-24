24 Şubat 2020 Pazartesi 15:10:48 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:13:30
Bakan Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşı Zarif ile kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs salgını ve deprem konularını görüştü.
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AA
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