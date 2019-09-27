Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; (Güvenli Bölge çalışmaları) "ABD ile anlaşamazsak Türkiye olarak terör örgütlerini kendimiz temizleriz. Kararlıyız adımlarımız buna göre atacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi F-35 savaş jetleri programına yeniden dahil etmek üzerinde düşündüğünü söyledi.



ABD'nin New York şehrinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz." dedi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (Cemal Kaşıkçı cinayeti) "Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var." dedi.

Çavuşoğlu: "Ceset ne oldu nerede? Yerel iş birlikçi kim? Bizimle bir bilgi paylaşımında bulunmadılar. Ortada bir cinayet var aydınlansın hak yerini bulsun. Cinayetin arkasında kim varsa hesap vermeli. Bazen bunu ikili meseleye taşımaya çalıştıkların görüyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir." açıklamasında bulundu.