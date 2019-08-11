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11 Ağustos 2019 Pazar 18:45:33 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:25:19

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın Doğusu mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde, dışarıdan gelecek tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte önemli adımlar attıklarını, kararlılıklarını gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Fırat'ın doğusuyla ilgili şunu söylüyoruz, ya birlikte temizleyeceğiz ya da Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunu açık söylüyoruz, kendilerine de söyledik."

"ABD, Münbiç'te üzerine düşeni yapmadı"
Amerika'nın Münbiç konusunda sözünü tutmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Amerika sözünü tutmamıştır, Münbiç'te oyalamaya girmiştir, doğru. Çünkü birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika, üzerinde düşeni yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ne söz verdiyse yapar. İşte güvenilir millet ve devlet olmak, askeri güçle ya da parayla olmaz. Verdiğin sözü tutacaksın, arkasında duracaksın ve 'yaparım' dediğin zaman da yapacaksın. Türkiye'nin farkı budur. Bu konularda hiçbir problem yok. Ama diğer konularda da Türkiye önemli bir aktör oldu."

Geçen hafta Ankara'da ve Samsun'da büyükelçilerin bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, diğer bakanların da katılımıyla ne yaptıkları ve bundan sonra da neler yapacakları konularını değerlendirdiklerini bildirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dünyada çeşitli zorluklar olduğunu gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bizim etrafımızda daha fazla zorluklar var, tehditler var, terör var. Ama şunu rahatlıkla gördük ki, hiçbir problem bizim kontrolümüzün dışında değildir. Problem bugün de vardır, yarın da olacaktır. Önemli olan bunları yönetebilmektir. İşte biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm sorunları yönetiyoruz, yönetmek için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek olmadığını vurguladı.

(AA)

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