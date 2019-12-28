Bakan Çavuşoğlu'nda 'Somali' paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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