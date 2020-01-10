Bakan Çavuşoğlu ve Hulusi Akar Rusya'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya gidecek.
Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, krize çözüm arayışı kapsamında Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetmişti.
Darbeci General Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı.
Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söylemişti.
Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'yi zikretmeksizin "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." demişti.
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