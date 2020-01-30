Bakan Çavuşoğlu Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'un hadsizliğine karşı sert cevap verdi

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki büyük. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline sert sözlerle cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, ''Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması;

"AP, BU PALYAÇO HAKKINDA GEREKİ YAPMALI"

"Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.

Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz"