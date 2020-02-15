15 Şubat 2020 Cumartesi 17:15:29 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:19:56
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, ''Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez. İdlib'deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkileyemecek'' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi.
Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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