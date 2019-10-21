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21 Ekim 2019 Pazartesi 09:39:44 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 10:03:50

Bakan Çavuşoğlu: Terör unsurları 35 saat içinde çekilmezlerse operasyon başlayacak

TRT World Forum'da konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Terör unsurları 35 saat içinde çekilmezlerse operasyon başlayacak. " açıklamasında bulundu

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

YPG/PKK günbegün güçlendi ve Türkiye'ye karşı saldırılarını artırdı. Özellikle de Suriye'nin kuzeydoğusunda fiilen etkinliklerini gördük ve ABD gibi bazı müttefiklerimiz DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bile silah yardımında bulundu. Güvenli bölge oluşturmak uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak oluşturmada başarılı olamadık çünkü ABD güvenlik idaresi başkanlarının taahhütlerini yerine getirmedi. Sahada güvenli bölge için çalışırken ABD örgüte destek sağladı. YPG'nin hiçbir şekilde geri çekilmediğini gördük. silahları toplanmadı. buna ilaveten daha fazla silah YPG'ye temin edildi. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza adım attık.

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Sadece teröristler hedef alındı, siviller korundu. Amacımız teröristleri yok etmek. Bizim Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Biz Kürtlere değil terör örgütüne karşıyız. YPG/PKK Kürtlerin mal varlığına da el koydu. YPG/PKK Kürtleri temsil etmiyor. Biz herkesten fazla Suriye'nin bütünlüğünü düşünüyoruz. Bizim Suriye'de demografiyi değiştirmek gibi bir amacımız yok. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler.

DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç kez saldırılarına hedef olduk. 

1081 havan topu şehirlerimize atıldı.

ABD İLE YAPILAN ANLAŞMA

ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek.

 

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