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27 Kasım 2019 Çarşamba 22:23:48 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 23:03:32

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA

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