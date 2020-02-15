15 Şubat 2020 Cumartesi 12:56:10 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:42:23
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, İdlib konusu hakkında ''Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Rejim bizim sahadaki askerlerimizi de hedef alıyor. Buna müsamaha göstermemiz mümkün değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları;
(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek.
Rusya ile diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz. Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak.
Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceğiz. Rejim bizim sahadaki askerlerimizi de hedef alıyor. Buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.
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