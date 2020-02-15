Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek.

Rusya ile diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz. Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak.

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşeceğiz. Rejim bizim sahadaki askerlerimizi de hedef alıyor. Buna müsamaha göstermemiz mümkün değil.

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