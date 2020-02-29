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29 Şubat 2020 Cumartesi 20:29:50 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:30:31

Bakan Çavuşoğlu: Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pompeo ile İdlib’deki son durumu değerlendirdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibini yaptık." ifadelerini kullandı.

AA

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