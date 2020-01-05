05 Ocak 2020 Pazar 19:01:23 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 19:05:59
Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek General Kasım Süleymani konusunu değerlendirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani konusunu ele aldığı aktarıldı.
(AA)
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