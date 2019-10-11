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11 Ekim 2019 Cuma 11:40:32 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 12:09:03

Türkiye'den NATO'ya: Bu senin ikiyüzlülüğündür!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu NATO ülkeleriyle ilgili, "Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil bu senin ikiyüzlülüğündür." açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

BARIŞ PINARI HAREKATI

Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da genel sekreteri kabul edecek.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA

Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye'ye siviller konusunda kimse ders veremez, Türkiye'nin sivil hassasiyeti biliniyor. Lastik yakıp Türkiye bombalıyor diyorlar. Kara propagandalar bizim kararlılığımızı engelleyemez.

HAREKATA DÜNYADAN GELEN TEPKİLER

Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil bu senin ikiyüzlülüğündür.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

Stoltenberg de konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum. NATO ile Türkiye'nin ciddi dayanışması var. Türkiye güney sınırlarını korumaktadır. Türkiye son yıllarda askeri tesislere 5 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Bunların içinde radar ve deniz kuvvetlerinin üstleri de bulunmakta. Bu NATO'nun Türkiye'yle nasıl bir dayanışma gösterdiğini ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"NATO ittifakından hiçbir üye Türkiye kadar Ortadoğu'nda şiddet ve saldırılara maruz kalmadı.

Bu kadar mülteciye evsahipliği yapmak zorunda kalmadı" diyen Stoltenberg, "Devam eden harekatla ilgili endişelerimizi paylaştık. Bizim ortak düşmanımız var, DEAŞ. Birkaç yıl öncesine kadar belli bir bölgeyi kontrol altına almışlardı. Dayanışma içinde kazanım elde ettik. DEAŞ teröristlerinin bir kısmı da şu anda yakalanmış bulunuyor. Bunların kaçmasına müsaade etmemek lazım" diye konuştu.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan S-400 savunma sistemi Türkiye tarafından alındı. Türkiye'nin bu konuyla ilgili bazıları nedenleri olabilir ancak koordinasyon açısından ve müttefiklerin uçakları açısından sorun teşkil edebilecek uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. NATO, Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunun farkındadır. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak bizim görevimiz."

Stoltenberg: Kazanımları tehlikeye atmamamız lazım. Yerel güçleri eğiterek mücadeleyi sürdürebiliriz. Afganistan'da da bunu yapıyoruz ve Türkiye bu konuda lider oldu. Kuzey Suriye'de YPG'ye geldiğimizde, müttefiklerimiz arasında fikir birliği oluşmadı. Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ancak Kuzey Suriye'de NATO yok.

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